«البوندسليجا» على أعتاب رقم قياسي في الميركاتو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تقترب أندية الدوري الألماني «البوندسليجا»، من تحقيق رقم قياسي جديد في سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف، بعدما بلغ إنفاق هذه الأندية 470 مليون يورو حتى الآن، قبل أكثر من أسبوعين على غلق باب الانتقالات الصيفية.

وأنفقت أندية البوندسليجا هذا المبلغ، على التعاقد مع أكثر من 120 لاعبًا، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مع استبعاد قيمة المقابل المالي لصفقات استعارة اللاعبين.

ويقترب هذ الرقم من الرقم القياسي الحالي لإنفاق أندية البوندسليجا في سوق الانتقالات، والذي تحقق في سوق الانتقالات صيف 2016، وبلغ 512.29 مليون يورو.

شاهد أيضا

وتستطيع أندية البوندسليجا تحطيم هذا الرقم القياسي خلال الأسبوعين المقبلين، وتحقيق رقم آخر أكبر مع غلق باب الانتقالات في 31 أغسطس الحالي.

ورغم هذا تظل أندية البوندسليجا أقل كثيرا من نظيرتها في بطولات دوري أوروبية أخرى مثل إنجلترا وإسبانيا، كما حصدت أندية البوندسليجا 341.5 مليون يورو، من بيع لاعبيها في سوق الانتقالات الحالية حتى الآن.

وقد يرتفع هذا المقابل بشكل ملحوظ في حالة انتقل الفرنسي عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة الإسباني، وسط توقعات بأن يزيد مقابل انتقال للاعب عن 130 مليون يورو.(طالع التفاصيل)