وزير الإسكان: تقرير يومي لرئيس الوزراء بتطورات بعثة الحج

القاهرة - (أ ش أ):

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس بعثة الحج الرسمية لهذا العام، بأعضاء البعثة، لمتابعة آخر ترتيبات سفر الحجيج، وإقامتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وعلى رأسها الخدمات الصحية والنقل.

وأوضح أنه سيتم عرض تقرير يومي على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بكل ما يخص الحجاج.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "سأكون حريصاً على زيارة البعثات، للاطمئنان على سلامة الحجاج، والخدمات المقدمة لهم"، مؤكداً على أهمية توفير وسائل الانتقال الجيدة للحجاج، وكذلك توفير الخدمات الصحية بالتنسيق مع الوزارة، التى أرسلت بعثتها لبدء تقديم الخدمات للحجاج المصريين، ووزير الصحة يتلقى تقريرا يوميا من البعثة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه سيعقد اجتماعا يوميا في السعودية لمتابعة أحوال البعثة، وحل أية مشكلة على الفور، حيث تم تقسيم اللجان النوعية التي ستمر على البعثات، وستكون هناك غرفة عمليات طوال الـ24 ساعة في مقر إقامة البعثة، ولجنة لإدارة الأزمات، بالتعاون مع لجنة إدارة الأزمات بمركز معلومات مجلس الوزراء، كما تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لحين عودة الحجاج المصريين، والغرفة بها ممثلون لجميع الوزارات المعنية.