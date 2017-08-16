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فتح باب التقديم على باقي الأحواض بالحزام الأخضر لشركة 6 أكتوبر الزراعية

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مصراوي Masrawy

فتح باب التقديم على باقي الأحواض بالحزام الأخضر لشركة 6 أكتوبر الزراعية

10:43 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

فتح باب التقديم على باقي الأحواض بالحزام الأخضر لشركة 6 أكتوبر الزراعية

أراضي الحزام الأخضر

كتبت- ندى الخولي:أعلن طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، فتح باب التقديم للتعامل مع باقي الأحواض بالحزام الأخضر، وذلك للمتعاملين على أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمساحة 12494 فداناً، مع إتاحة فرصة أخرى لمن تخلف عن التقدم من مالكي الأراضي بالأحواض أرقام (7 – 8 – 9 – 10)، السابق الإعلان عنها كمرحلة أولي، موضحاً أن المتعاملين على هذه الأحواض، والذين سبق لهم إجراء معاينات على الطبيعة، عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر لاستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 10/9/2017 وحتي يوم الخميس الموافق 16/11/2017.وقال السباعي في بيان اليوم الأربعاء: "تتمثل آلية التعامل في ما يلي، تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلي نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية علي حدود إجمالي المساحة (12494 فداناً) بواقع 435 ج/م2 بالإضافة إلي شبكات المرافق الداخلية بواقع 384 ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية عن 15% من كامل مساحة 12494 فداناً، وتم تحديد السعر علي أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل مساحة (12494 فداناً)، وأن توصيل المرافق الداخيلة لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة".وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه بالنسبة لأسلوب السداد فهو كالتالى: سداد نقدي فوري، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 سنوات سماح، والباقي علي 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كافة المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقا للضوابط الموضوعة بالهيئة.وأشار السباعي، إلى أنه يجب الالتزام بالاشتراطات التالية: يتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقاً لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء (طبقاً للقانون وقت التنفيذ)، وكذلك المساحات التي لم تُثبت الجدية في الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك علي مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانوني للتعامل، علماً بأنه في حالة عدم التقدم خلال الفترة المحددة والموضحة بالإعلان الذي سيتم نشره بالصحف، يعتبر ذلك موافقة على التعامل بنظام الحصة العينية، مؤكداً أن هذا الإعلان لا يعتبر تقنيناً للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على حساب المخالف.

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