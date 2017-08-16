تظاهرة جديدة أمام برج ترامب في نيويورك

((أ ف ب):

تظاهر مئات الأشخاص، مساء الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، في نيويورك أمام برج "ترامب تاور" الذي عاد اليه الرئيس دونالد ترامب للمرة الأولى منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض، وذلك للتنديد بموقفه إثر أعمال العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل السبت.

وتجمع المتظاهرون على رصيف الجادة الخامسة قرب برج "ترامب تاور" مرددين هتافات من مثل "نحن هنا لنبقى، نحن هنا لنقاتل"، في حين انتشر حولهم عناصر من الشرطة للحؤول دون اي صدام بينهم وبين بضع متظاهرين مؤيدين للرئيس رفعوا لافتات كتب عليها شعاره الانتخابي "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" ورددوا هتافات داعمة له.

واحتشد المتظاهرون امام البرج بعدما صب الرئيس الزيت على النار واعاد اشعال السجال حول موقفه من اعمال العنف العنصرية بتصريحه خلال مؤتمر صحافي صاخب عقده في برجه ودافع فيه عن رد فعله الاولي على حوادث السبت، مؤكدا ان هناك اخطاء من "كلا الطرفين".

وقال ترامب "اعتقد ان هناك اخطاء من كلا الجانبين"، أي انصار اليمين المتطرف الذين يؤمنون بنظرية تفوق العرق الأبيض واولئك الذين تظاهروا ضدهم في شارلوتسفيل، المدينة الصغيرة الواقعة في ولاية فيرجينيا.

واستهل الرئيس الأمريكي مؤتمره الصاخب مع الصحافيين بتوضيح اول تصريح ادلى به بعد مواجهات شارلوتسفيل، والذي حمّل فيه كلا الطرفين بالتساوي المسؤولية، قبل ان يعود ويدين "اعمال العنف العنصرية" التي شهدتها المدينة.

وقال "عندما أُدلي بتصريح أحب أن أكون دقيقا. أريدالوقائع. الحوادث كانت قد وقعت لتوها"، مشددًا على انه اتضح له لاحقا أن كلا الطرفين كان عنيفا جدا.