أحمد فتحي: أكرم توفيق توقع لي التسجيل.. و«أفريقيا» هدفنا

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قال أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الهدف الذي سجله في نهائي كأس مصر أمام المصري، ذكّره بهدفه في شباك طلائع الجيش، والذي ساهم في خوض الفريق مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري موسم 2008-2009.

وأوضح ظهير أيمن الأهلي أن زميله بالفريق، أكرم توفيق، توقع له التسجيل في مباراة المصري، مشيرًا إلى أن الفوز كان توفيقـًا من الله، وتكليلًا لجهود اللاعبين والجهاز الفني.

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وأكّـد فتحي، أن جميع اللاعبين أدّوا بشكل أكثر من رائع في مباراة المصري، وكان لديهم تصميم كبير على تحقيق الفوز واللقب، والجمع بين الدوري والكأس.

وأشار لاعب الأهلي، إلى أن الفريق سيبدأ بعد الراحة التفكير في بطولة أفريقيا التي يسعى للفوز بها، مضيفـًا أن اللاعبين والجهاز الفني يركّزون جيدًا قبل مواجهة الترجي بدور الثمانية.