استعدادًا للترجي.. الأهلي يدخل معسكر مغلق ويخوض وديتين

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قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في معسكر مغلق، في القاهرة، استعدادًا لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر المقبل، في الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

ويتخلل المعسكر مباراتين ودييتين، أمام النصر والداخلية، خلال أيام المعسكر، والذي سيبدأ يوم 24 أغسطس الجاري.

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وكان قد منح البدري اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد أن اقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».

وتعد أول مواجهة رسمية مقبلة للأهلي أمام الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر المقبل، في الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.