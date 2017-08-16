أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

استعدادًا للترجي.. الأهلي يدخل معسكر مغلق ويخوض وديتين

Google+ Print
استعدادًا للترجي.. الأهلي يدخل معسكر مغلق ويخوض وديتين استعدادًا للترجي.. الأهلي يدخل معسكر مغلق ويخوض وديتين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في معسكر مغلق، في القاهرة، استعدادًا لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر المقبل، في الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

ويتخلل المعسكر مباراتين ودييتين، أمام النصر والداخلية، خلال أيام المعسكر، والذي سيبدأ يوم 24 أغسطس الجاري.

شاهد أيضا

وكان قد منح البدري اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد أن اقتنص الأهلي لقب بطولة كأس ، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب». 

وتعد أول مواجهة رسمية مقبلة للأهلي أمام الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر المقبل، في الدور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

بعد "قرارات تونس" الاخيره هل يمكن تطبيقها في مصر ؟

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

وزيرة الهجرة: 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر