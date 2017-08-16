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«معلول وأجايي والشعلالي» يسافرون إلى بلادهم

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«معلول وأجايي والشعلالي» يسافرون إلى بلادهم «معلول وأجايي والشعلالي» يسافرون إلى بلادهم

التحرير

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يسافر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجايي، إلى بلادهما صباح اليوم الأربعاء، لقضاء الإجازة التي منحها الجهاز الفني للفريق.

كما يسافر التونسي أنيس الشعلالي، مخطط الأحمال، إلى بلاده، لقضاء الإجازة، على أن يعود بعد انتهائها، لبدء استعدادات الفريق لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي منتصف سبتمبر المقبل.

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وكان قد منح البدري الفريق راحة لمدة أسبوع بعد أن اقتنص الأهلي لقب بطولة كأس ، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب». 

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