أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس أكبر نقابة يستقيل من مجلس استشاري لترامب احتجاجا على موقفه من شارلستون

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس أكبر نقابة يستقيل من مجلس استشاري لترامب احتجاجا على موقفه من شارلستون

10:28 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

رئيس أكبر نقابة يستقيل من مجلس استشاري لترامب احتجاجا على موقفه من شارلستون

مصابون يتلقون اسعافات بعدما صدمت سيارة عمدا حشدا خ

(أ ف ب):

أعلن رئيس "الاتحاد الأمريكي للعمل-رابطة المنظمات الصناعية"، أكبر نقابة للعمال في الولايات المتحدة، الثلاثاء، استقالته من عضوية مجلس مهمته تقديم المشورة للرئيس دونالد ، وذلك احتجاجا على موقف الرئيس من أعمال العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا.

وعقب مؤتمر صحافي مثير للجدل عقده الرئيس دونالد ترامب قال ريتشارد ترومكا "لا يمكننا ان نشارك في مجلس مع رئيس يتساهل مع التعصب والإرهاب الوطني".

وأضاف ترومكا وهو أحد مستشاري الرئيس للشؤون الصناعية "علينا ان نستقيل باسم عمال أمريكا الذين يرفضون أي شكل من أشكال إسباغ الشرعية على هذه الجماعات العنصرية".

واتى موقف ترومك بعيد مؤتمر صحافي مثير للجدل عقده الرئيس في برج "ترامب تاور" الذي يملكه في نيويورك وقال خلاله "اعتقد ان هناك أخطاء من كلا الجانبين" أي انصار اليمين المتطرف الذين يؤمنون بنظرية تفوق العِرق الأبيض واولئك الذين تظاهروا ضدهم في شارلوتسفيل.

واستهل الرئيس الأمريكي مؤتمره الصاخب مع الصحافيين بتوضيح أول تصريح ادلى به بعد مواجهات شارلوتسفيل، السبت، والذي حمّل فيه كلا الطرفين بالتساوي المسؤولية، قبل ان يعود ويدين "اعمال العنف العنصرية" التي شهدتها المدينة.

وقال "عندما أدلى بتصريح احب ان اكون دقيقا. اريد الوقائع. الحوادث كانت قد حصلت لتوها"، مشددا على انه اتضح له لاحقًا أن كلا الطرفين كان عنيفا جدا.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • واشنطن: لا يمكن السماح لإيران باستخدام الاتفاق النووي لاحتجاز العالم

    أخبار

  • نائب الرئيس الأمريكي يشيد بالأجندة الإصلاحية لرئيس الأرجنتين

    أخبار

  • مايك بنس: أمريكا تستخدم الاقتصاد والدبلوماسية لحل أزمة فنزويلا

    أخبار

  • ترامب ينتقد المدراء التنفيذيون المنسحبون من مجلس التصنيع

    أخبار

إعلان

5e7f873ae8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

ترامب يسرح مجموعتين للاستشارات التجارية

الجمهوريون ينتقدون أحدث تصريحات ترامب بشأن مسيرة القوميين

الجمهوريون ينتقدون أحدث تصريحات ترامب بشأن مسيرة القوميين