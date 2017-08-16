رئيس أكبر نقابة يستقيل من مجلس استشاري لترامب احتجاجا على موقفه من شارلستون

(أ ف ب):

أعلن رئيس "الاتحاد الأمريكي للعمل-رابطة المنظمات الصناعية"، أكبر نقابة للعمال في الولايات المتحدة، الثلاثاء، استقالته من عضوية مجلس مهمته تقديم المشورة للرئيس دونالد ترامب، وذلك احتجاجا على موقف الرئيس من أعمال العنف التي شهدتها مدينة شارلوتسفيل في ولاية فرجينيا.

وعقب مؤتمر صحافي مثير للجدل عقده الرئيس دونالد ترامب قال ريتشارد ترومكا "لا يمكننا ان نشارك في مجلس مع رئيس يتساهل مع التعصب والإرهاب الوطني".

وأضاف ترومكا وهو أحد مستشاري الرئيس للشؤون الصناعية "علينا ان نستقيل باسم عمال أمريكا الذين يرفضون أي شكل من أشكال إسباغ الشرعية على هذه الجماعات العنصرية".

واتى موقف ترومك بعيد مؤتمر صحافي مثير للجدل عقده الرئيس في برج "ترامب تاور" الذي يملكه في نيويورك وقال خلاله "اعتقد ان هناك أخطاء من كلا الجانبين" أي انصار اليمين المتطرف الذين يؤمنون بنظرية تفوق العِرق الأبيض واولئك الذين تظاهروا ضدهم في شارلوتسفيل.

واستهل الرئيس الأمريكي مؤتمره الصاخب مع الصحافيين بتوضيح أول تصريح ادلى به بعد مواجهات شارلوتسفيل، السبت، والذي حمّل فيه كلا الطرفين بالتساوي المسؤولية، قبل ان يعود ويدين "اعمال العنف العنصرية" التي شهدتها المدينة.

وقال "عندما أدلى بتصريح احب ان اكون دقيقا. اريد الوقائع. الحوادث كانت قد حصلت لتوها"، مشددا على انه اتضح له لاحقًا أن كلا الطرفين كان عنيفا جدا.