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خفر السواحل الليبي يحتجز سفينة إسبانية لإنقاذ المهاجرين

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مصراوي Masrawy

خفر السواحل الليبي يحتجز سفينة إسبانية لإنقاذ المهاجرين

10:24 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

خفر السواحل الليبي يحتجز سفينة إسبانية لإنقاذ المهاجرين

احد العاملين الانسانيين على السفينة اكواريوس قبالة

(أ ف ب):

أعلنت جمعية إسبانية لمساعدة المهاجرين، الثلاثاء، أن خفر السواحل الليبي احتجز احدى سفنها لمدة لساعتين في المياه الدولية.

وقالت جمعية "بروآكتيفا أوبن آرمز" ان سفينتها "جولفو آزورو" كانت على بعد حوالى 44,5 كيلومترا من الساحل الليبي عندما حدثت عملية الاحتجاز خارج المياه الإقليمية الليبية التي تنتهي على بعد 12 ميلا من الشاطىء، بحسب مواقع تراقب الحركة البحرية.

لكن السفينة كانت أثناء توقيفها تبحر ضمن منطقة المئة ميل التي أعلنت السلطات الليبية الاسبوع الماضي انها ستتولى فيها لوحدها إدارة كل عمليات الانقاذ في هذه المنطقة، في مسعى من طرابلس لوقف عمل سفن الانقاذ الأجنبية التي تتهمها بالتواطؤ مع شبكات مهربي البشر.

وذكر أوسكار كامبس مدير العمليات في "بروآكتيفا أوبن آرمز" الثلاثاء على تويتر ان الليبيين "هددوا بفتح النار في حال إذا لم نتجه الى مياههم الاقليمية. انه اعتقال بكل بساطة".

وأشار كامبس الى أمر آخر موضحا ان الليبيين تراجعوا بعد "ساعة و44 دقيقة من الاحتجاز والتوتر".

ووصلت سفينة "جولفو آزورو" التي يبلغ طولها 37 مترا الى المنطقة صباح الثلاثاء بعد التزود بالوقود في مالطا ثم اتجهت شمالا مجددا.

وقالت جمعية "ديفند يوروب" التي تنشط ضد سفن انقاذ المهاجرين ان سفينة تابعة لها كانت في المنطقة وسمع طاقمها خفر السواحل الليبي يوجهون نداءات الى غولفو آزورو "لمغادرة المياه الليبية حالا أو اللحاق بهم إلى طرابلس".

هذا المحتوى من

AFP

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