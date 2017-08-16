أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تحتفل بمرور 150 عام على تأسيس القاهرة الخديوية -
تأجيل محاكمة بديع و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم" لـ14 سبتمبر -
شاهد بـ"أحداث البحر الأعظم": نجلي توفى بـ3 رصاصات.. و"البلتاجي" المسؤول -
تأجيل دعوى وقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية لـ٧ سبتمبر -
الإمارات تقدم 15 مليون دولار شهريا لمشاريع إغاثية في غزة -
اجتماع ثلاثي في القاهرة السبت لبحث الأوضاع في الأراضي المحتلة -
طيران العراقي يقصف مواقع لداعش شمال شرقي بعقوبة -
بالصور.. إنشاء مستشفى لأمراض الكلى على مساحة 40 ألف متر في سوهاج -
في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى "الماترنتية" ويكلف بزيادة نسبة إشغالها -
ماذا ننتظر من «الكالتشيو» في الموسم المقبل؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

13 قتيلا في سقوط شجرة معمّرة على مصلين في البرتغال

Google+ Print

مصراوي Masrawy

13 قتيلا في سقوط شجرة معمّرة على مصلين في البرتغال

10:21 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

13 قتيلا في سقوط شجرة معمّرة على مصلين في البرتغال

المنطقة المنكوبة اثر سقوط شجرة في مدينة فونشال في

(أ ف ب):

قتل 13 شخصا وأُصيب 49 آخرون بجروح اثر سقوط شجرة معمرة على جمع من المصلين، كانوا يشاركون في احتفال ديني في مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية، كما اعلنت السلطات مساء الثلاثاء.

ووقع الحادث ظهر الثلاثاء، حين كان حشد من المؤمنين يحتفل بذكرى انتقال السيدة العذراء في منطقة تبعد حوالى 5 كيلومترات عن وسط المدينة، وتكسوها اشجار معمّرة وبينها شجرة بلوط عمرها 200 عام، سقطت فجأة على المصلين الذين كانوا محتشدين تحتها.

وقال المتحدث باسم مستشفى فونشال الجراح، ميغيل ريس، خلال مؤتمر صحافي، إن 10 من الجرحى حالتهم خطرة، مشيرا إلى وجود خمسة أجانب في عداد الجرحى ال49.

واوضح ان الجرحى الأجانب هم هولندي واحد واربعة من فرنسا والمانيا والمجر، مُشيرًا إلى ان الجريح الهولندي غادر المستشفى في حين أن الأربعة الباقين لا يزالون بحالة حرجة.

ونشرت "ار تي بي" التلفزيونية العامة شريط التقطه احد الهواة وتظهر فيه المأساة لحظة حصولها. فبينما يكون المؤمنون يرتلون يسقط فجأة فرع من الشجرة المعمرة على قسم منهم ليسود الذعر في الحال.

وإثر المأساة أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق لجلاء ملابسات الحادث.

واعلن رئيس مجلس الحكم المحلي ميغيل البوكركي الحداد لمدة ثلاثة أيام.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • شجرة تقتل 12 شخصًا في مهرجان ديني بالبرتغال

    أخبار

  • رجال الاطفاء ينجحون في السيطرة على حرائق الغابات في البرتغال

    أخبار

  • مقتل مهاجم طعن شرطيين في اندونيسيا

    أخبار

  • إخماد ابرز الحرائق في البرتغال

    أخبار

إعلان

0f86a6f1a3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

8 الصبح - فيديو يفضح "سواقة السيدات " وهبة ماهر "دول لو فى الملاهي مش هيعملوا كدة"

8 الصبح - فيديو يفضح "سواقة السيدات " وهبة ماهر "دول لو فى الملاهي مش هيعملوا كدة"