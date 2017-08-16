13 قتيلا في سقوط شجرة معمّرة على مصلين في البرتغال

المنطقة المنكوبة اثر سقوط شجرة في مدينة فونشال في

(أ ف ب):

قتل 13 شخصا وأُصيب 49 آخرون بجروح اثر سقوط شجرة معمرة على جمع من المصلين، كانوا يشاركون في احتفال ديني في مدينة فونشال عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية، كما اعلنت السلطات مساء الثلاثاء.

ووقع الحادث ظهر الثلاثاء، حين كان حشد من المؤمنين يحتفل بذكرى انتقال السيدة العذراء في منطقة تبعد حوالى 5 كيلومترات عن وسط المدينة، وتكسوها اشجار معمّرة وبينها شجرة بلوط عمرها 200 عام، سقطت فجأة على المصلين الذين كانوا محتشدين تحتها.

وقال المتحدث باسم مستشفى فونشال الجراح، ميغيل ريس، خلال مؤتمر صحافي، إن 10 من الجرحى حالتهم خطرة، مشيرا إلى وجود خمسة أجانب في عداد الجرحى ال49.

واوضح ان الجرحى الأجانب هم هولندي واحد واربعة من فرنسا والمانيا والمجر، مُشيرًا إلى ان الجريح الهولندي غادر المستشفى في حين أن الأربعة الباقين لا يزالون بحالة حرجة.

ونشرت شبكة "ار تي بي" التلفزيونية العامة شريط فيديو التقطه احد الهواة وتظهر فيه المأساة لحظة حصولها. فبينما يكون المؤمنون يرتلون يسقط فجأة فرع من الشجرة المعمرة على قسم منهم ليسود الذعر في الحال.

وإثر المأساة أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق لجلاء ملابسات الحادث.

واعلن رئيس مجلس الحكم المحلي ميغيل البوكركي الحداد لمدة ثلاثة أيام.