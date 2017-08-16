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مصر تفتح معبر رفح مع غزة للسفر بالاتجاهين لأول مرة منذ 5 أشهر

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مصراوي Masrawy

تفتح معبر رفح مع غزة للسفر بالاتجاهين لأول مرة منذ 5 أشهر

10:16 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

مصر تفتح معبر رفح مع غزة للسفر بالاتجاهين لأول مرة منذ 5 أشهر

مصر تفتح معبر رفح

 

غزة (د ب أ)

فتحت السلطات المصرية اليوم الأربعاء معبر رفح البري مع قطاع غزة للسفر في الاتجاهين لأول مرة منذ خمسة أشهر.

وقالت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية، التي تديرها حركة "حماس" في غزة، إنه من المقرر استمرار عمل المعبر اليوم وغدا الخميس لمغادرة الحالات الإنسانية ووصول العالقين.

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها السلطات المصرية المعبر للسفر في الاتجاهين منذ فتحته في السادس من آذار/مارس الماضي لثلاثة أيام متتالية.

وبدأت السلطات المصرية قبل يومين فتح المعبر في اتجاه واحد لسفر أفواج حجاج قطاع غزة إلى .

ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي ويشهد أزمة في عمله منذ منتصف عام 2013 .

وأعلن مسؤولون في حماس مؤخرا أن القاهرة وعدت باتخاذ سلسلة إجراءات لتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 وتشغيل معبر رفح البري بشكل منتظم.

 

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