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مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: نراقب الحدود مع تركيا عن كثب

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مصراوي Masrawy

مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: نراقب الحدود مع تركيا عن كثب

10:15 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: نراقب الحدود مع تركيا عن كثب

الحرس الثوري الإيراني

طهران (د ب أ)

أكد مسؤول العلاقات العامة في قوات الحرس الثوري الإيرانية اللواء رمضان شريف أن الحرس يعمل على التوصل إلى اتفاق جيد مع تركيا لضمان أمن الحدود المشتركة، لاسيما الحدود الغربية والشمالية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عنه القول إن "الجماعات الإرهابية تحاول الإخلال بالأمن على الحدود المشتركة بين إيران و تركيا في غرب وشمال غرب البلاد".

وتابع قائلا إنه "رغم استقرار الأمن في هذه المناطق، إلا أنه لا يزال هناك قلق يساور رجال الأعمال للاستثمار فيها، لذلك توجه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى تركيا لبحث السبل الكفيلة لمكافحة هذه الجماعات مع الجانب التركي والتوصل إلي اتفاق في هذا المجال".

وشدد على أن قوات الحرس الثوري، لاسيما القوات البرية، "تراقب الحدود عن كثب، وتتخذ الإجراءات الحازمة لمواجهة أي تحرك يهدف إلى زعزعة استقرار الأمن".

ومن المتوقع أن يجري باقري خلال الزيارة التي بدأها أمس، وتستمر ثلاثة أيام، مباحثات بشأن الأزمة السورية واستفتاء أكراد العراق وأزمة دول الخليج.

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مصراوي Masrawy

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