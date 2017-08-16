أخبار عاجلة

مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو) -
مصيف بلطيم يشن حربا على الناموس بعد هروب المصطافين (صور) -
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العفو الدولية: إندونيسيا قتلت 60 مشتبها بهم من تجار المخدرات في 2017

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العفو الدولية: إندونيسيا قتلت 60 مشتبها بهم من تجار المخدرات في 2017

10:09 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

العفو الدولية: إندونيسيا قتلت 60 مشتبها بهم من تجار المخدرات في 2017

جاكرتا (د ب أ)
قالت منظمة حقوقية اليوم الأربعاء إن الشرطة الإندونيسية قتلت 60 مشتبها بهم من تجار المخدرات منذ بداية العام الجاري، مقارنة بـ 18 شخصا خلال عام 2016 كله.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن ارتفاع عدد القتلى، بما في ذلك ستة أشخاص خلال هذا الشهر، يشير إلى أن السلطات الإندونيسية تستنسخ الحرب الفتاكة للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على المخدرات.

وقال عثمان حامد مدير منظمة العفو الدولية في إندونيسيا إن "هذا التصعيد المروع في عمليات القتل غير المشروعة من قبل الشرطة يدق نواقيس الخطر".

وأضاف: "يجب على السلطات أن تتذكر أن لكل شخص، بمن فيهم الاشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم مخدرات، الحق في الحياة التي يجب احترامها في جميع الأوقات".

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق النار على المشتبه فيهم لأنهم قاوموا الاعتقال ولكن لم تجر تحقيقات مستقلة.

وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قد أمر الشرطة الشهر الماضي بإطلاق النار على تجار المخدرات إذا قاوموا الاعتقال قائلا :" يجب ألا تكون هناك رحمة".

جاءت تصريحاته بعد أن قال قائد الشرطة في البلاد إن إطلاق النار على مهربي المخدرات المشتبه فيهم قد ثبت أنه رادع فعال.

وفى الفلبين، لقى الآلاف من تجار المخدرات المشتبه بهم والمتعاطين لها حتفهم منذ إعلان دوتيرتي "حربا على المخدرات" في حزيران/يونيو عام 2016 .

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • زلزال بقوة 6ر6 درجة يضرب جزيرة سومطرة الاندونيسية

    أخبار

  • فائزون بجائزة نوبل يدعون إلى التراجع عن إعدام 14 شيعيا

    أخبار

  • اندونيسيا تحظر حزب التحرير الاسلامي

    أخبار

  • الاشتباه في ضلوع رئيس البرلمان الإندونيسي في قضية فساد

    أخبار

إعلان

6da93720ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

العرب اليوم: حكومة جديدة بالجزائر والسعودية تنقل حجاج قطر مجانًا

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

السعودية تخصص 7 رحلات جوية لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة