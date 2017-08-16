مصدر سعودي: المملكة لم تطلب أية وساطة مع جمهورية إيران

الرياض (د ب أ)

صرح مصدر سعودي مسؤول بأن المملكة لم تطلب أية وساطة بأي شكل كان مع جمهورية إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن المصدر القول إن ما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً.

وأكد المصدر "تمسك المملكة بموقفها الثابت الرافض لأي تقارب بأي شكل كان مع النظام الإيراني الذي يقوم بنشر الإرهاب والتطرف في المنطقة والعالم ويقوم بالتدخل بشؤون الدول الأخرى".

وأضاف أن "المملكة ترى أن النظام الإيراني الحالي لا يمكن التفاوض معه بعد أن أثبتت التجربة الطويلة أنه نظام لا يحترم القواعد والأعراف الدبلوماسية ومبادئ العلاقات الدولية وأنه نظام يستمرئ الكذب وتحريف الحقائق".

وقال إن المملكة "تهيب بدول العالم أجمع بالعمل على ردع النظام الإيراني عن تصرفاته العدوانية وإجباره على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والأنظمة والأعراف الدبلوماسية".

وكان وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي قال في مؤتمر صحفي في طهران مؤخرا إن السعودية طلبت من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل للتوسط بين الرياض وطهران، ولكنه عاد لاحقا ونفى ما قاله.