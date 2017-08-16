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الوضوح مهم في التعامل مع المراهقين

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مصراوي Masrawy

الوضوح مهم في التعامل مع المراهقين

10:00 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

الوضوح مهم في التعامل مع المراهقين

الوضوح مهم في التعامل مع المراهقين

(د ب أ)-

عندما يصير الطفل مراهقا، فإن القواعد القديمة لم تعد تجدي . في هذه المرحلة من حياتهم، يطالب المراهقون بمزيد من الحرية ويريدون المساهمة في عملية اتخاذ القرار، وهم محقون في ذلك إلى أبعد حد.

إلا أن القيود تظل مهمة.

وتقول دانا أوربان، من خدمة المشورة الإلكترونية من اللجنة الألمانية لإرشاد الأطفال: " ينبغي على الآباء القول للمراهقين بوضوح تام الأشياء التي لن يفعلوها ومتى يكون هناك مساحة للتفاوض والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال".

وأهم شيء أن ينفذ الآباء العقوبة في أقرب وقت ممكن بعد عدم إذعان الطفل للقواعد.

وعلى سبيل المثال، إذا اتفقت مع طفلك على أن يكون في المنزل بحلول منتصف الليل، وجاءت الساعة الثانية فجرا بدون تنويه، فينبغي عدم السماح لهم بالبقاء حتى منتصف الليل المرة المقبلة. ويحتاج الآباء إلى أن يكونوا واضحين بشأن عواقب أفعال المراهق.

وينبغي عليهم القول للمراهق: " إذا لم يعد بإمكاننا الوثوق بك، فأن الاتفاقات السابقة لن تظل قائمة، وستجازف بحرياتك وحقوقك ".

غير أن، وضع القيود خلال مرحلة البلوغ ليست سوى وجها واحدا من المهام التي يمكن فعلها. ومن المهم أيضا أن يواصل الآباء التحدث مع طفلهم ومعاملته كند لهم .

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مصراوي Masrawy

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