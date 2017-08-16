متعب: لقب «هداف الكأس» بيضحكني.. ولن أقبل مبررات لإبعادي عن المباريات

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قال عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي، الموسم المنقضي للنسيان بالنسبة له كلاعب، مشيرًا إلى أنه لن يقبل أي مبررات لوجوده خارج الحسابات في الموسم الجديد.

وطالب متعب، خلال مداخلته الهاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، بالحكم على مستواه من خلال التدريبات ونسيان عامل السن، مضيفا: «هتمرن مرة واتنين وتلاتة في اليوم، وهستعد كويس للموسم الجديد علشان أشارك، ومحدش يكلمني إني مش قادر بدنيََا».

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وتابع القناص: «أنا بضحك إني أخدت هداف الكاس، لأني مش راضي على الموسم ده، بسبب قلة مشاركاتي في المباريات».