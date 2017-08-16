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«هيرجع والسن مجرد رقم».. ماذا قال متعب والبدري عن رحيل حسام غالي؟

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«هيرجع والسن مجرد رقم».. ماذا قال متعب والبدري عن رحيل حسام غالي؟ «هيرجع والسن مجرد رقم».. ماذا قال متعب والبدري عن رحيل حسام غالي؟

التحرير

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قال عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي، إنه يعتبر حسام غالي شقيقًا له قبل أن يكون زميلًا، مشيرًا إلى أنه من أنقى الشخصيات التي قابلها في حياته وأكثرهم إخلاصًا.

وأضاف متعب، خلال مداخلته الهاتفية بحلقة الثلاثاء من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن الجميع في الأهلي سيفتقد غالي، متوقعًا له التألق في تجربته الجديدة مع النصر السعودي.

وتابع، «غالي سيثبت إن السن مجرد رقم، وسيعود مجددًا للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة».

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وأكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه حزين للغاية برحيل حسام غالي عن الفريق، خاصة أنه واحدًا من أهم اللاعبين بالقلعة الحمراء، معلقًا «خسرت لاعب مهم جدًا على المستوى الفني والشخصي».

وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية، أمس، ببرنامج «مع شوبير»، أن رحيل غالي جاء لعدة اعتبارات تعود لرغبة اللاعب، في اللعب بشكل مستمر، إلى جانب الناحية المادية، وهو ما يتفهمه جيدًا.

وكشف البدري، عن مفاجأة، بأنه طلب التجديد لحسام غالي، قبل رحيله للنصر السعودي لمدة 3 سنوات، إيمانًا منه بأنه ما زال قادر على العطاء، مشيرًا إلى أنه يتمنى عودته مجددًا بالتأكيد.

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التحرير

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