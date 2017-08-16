إبراهيم حسن: لهذا السبب بكيت بعد الخسارة أمام الأهلي (فيديو)

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هنأ إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، جمهور ولاعبي النادي الأهلي، بالتتويج بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن فريقه لم يحالفه التوفيق خلال اللقاء، رغم تفوقه حتى اللحظات الأخيرة.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الغندور والجمهور»، الذي يعرض على قناة «LTC»، أن فريقه عانى من نقص عددي في الصفوف، بالإضافة إلى إصابة أحمد أيمن منصور، خلال المباراة، لكنه في النهاية يشكر جميع لاعبي المصري على أدائهم الرجولي خلال المباراة، وطوال الموسم.

وأكد لاعب المنتخب الوطني الأسبق، أن فريقه بالكامل اجتهد بشكل كبير طوال الموسم، بأقل تكلفة مالية، وهو ما جعله يبكي عقب خسارة المباراة وضياع البطولة.

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واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، لأول مرة منذ 10 أعوام، بعد فوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».