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إكرامي: الكأس كان معاندني.. سيناريو الفوز على المصري الأفضل (فيديو)

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إكرامي: الكأس كان معاندني.. سيناريو الفوز على المصري الأفضل (فيديو) إكرامي: الكأس كان معاندني.. سيناريو الفوز على المصري الأفضل (فيديو)

التحرير

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أعرب شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كاس ، معلقًا: «كأس مصر بطولة كانت معانداني بشكل شخصي وعمري ماكسبتها، سعادتنا النهاردة كبيرة جدًا لأني حققت كل البطولات مع الأهلي».

وأضاف «إكرامي»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن السيناريو الذي تحقق به الفوز باللقاء كان أفضل ما حدث، وهو ما يؤكد أن لاعبي الأهلي لا يعرفون اليأس.

وتابع الحارس الدولي، «تعبت جدََا علشان أرجع حارس مرمى منتخب مصر، وصعب إني أفرط في ده تاني».

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واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، لأول مرة منذ 10 أعوام، بعد فوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «برج العرب». 

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التحرير

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