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أحمد فتحي: حزين لرحيل «غالي».. وأتمنى عودته للأهلي (فيديو)

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أحمد فتحي: حزين لرحيل «غالي».. وأتمنى عودته للأهلي (فيديو) أحمد فتحي: حزين لرحيل «غالي».. وأتمنى عودته للأهلي (فيديو)

التحرير

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أكد أحمد فتحي، نحم النادي الأهلي، أنه كان لديه ثقة غريبة في تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي، في نهائي بطولة كأس ، قبل اللجوء لركلات الترجيح، بعد هدف التعادل الذي سجله عمرو جمال.

وأضاف «الجوكر»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأحمر، توقع تسجيله هدف خلال اللقاء، مشيرًا إلى أنه استعاد به ذكرى هدفه القاتل في طلائع الجيش قبل سنوات.

وأشار «فتحي»، إلى أنه حزين لرحيل حسام غالي، قائد الفريق إلى النصر ، متمنيًا له التوفيق في تجربته الجديدة، وعودته مجددًا للنادي الأهلي، خاصة أنه مازال قادرًا على العطاء.

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واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، لأول مرة منذ 10 أعوام، بعد فوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «برج العرب». 

 

 

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التحرير

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