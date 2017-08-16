عمرو جمال: اتظلمت في الأهلي.. وأي حد مكاني كان «بطل كورة»

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قال عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، إنه مر بأوقات صعبة خلال العامين الماضيين، معلقًا: « لو حد مكاني مر باللي أنا شوفته خلال السنتين اللي فاتوا كان بطل كورة، لكني كنت بعمل اللي عليا وعندي يقين وإصرار إني أرجع».

وأضاف «الغزال»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أنه تعرض للظلم في الموسمين الماضيين، مشيرًا إلى أن الفرص لم توزع على مهاجمي الفريق الأحمر بعدالة.

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وتابع «جمال»، أن الأهلي هو من يصنع النجوم وخطوته في الرحيل إلى بيدفيست الجنوب إفريقي، مهمة لأنه يحتاج إلى اللعب بشكل مستمر، مؤكدًا أنه ينتظر دعم جمهور الأهلي له في الفترة المقبلة.

وقاد عمرو جمال الأهلي، لتحقيق لقب بطولة كأس مصر، لأول مرة منذ 10 أعوام، بعد فوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الهدف الأول لفريقه، وصنع الثاني لأحمد فتحي خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».