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طاهر أبو زيد: محمود طاهر أثبت أنه عاشق للأهلي (فيديو)

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طاهر أبو زيد: محمود طاهر أثبت أنه عاشق للأهلي (فيديو) طاهر أبو زيد: محمود طاهر أثبت أنه عاشق للأهلي (فيديو)

التحرير

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أكد طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق، أن المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، ضرب نموذجًا محترمًا لرجل عاشق لناديه، يحقق إنجازات في صمت بعيدًا عن الأضواء، برفقة مجلسه الذي يعمل بكل ثبات وثقة، رغم كل ما تعرضوا له منذ بداية مشوارهم.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية،  بقناة «الأهلي»، أن مجلس «طاهر» قدم موسمًا مميزًا مع القلعة الحمراء، من حيث تحقيق البطولات، بالاضافة إلى الإنجازات الإنشائية داخل النادي.

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واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس ، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».  

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التحرير

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