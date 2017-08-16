طاهر أبو زيد: محمود طاهر أثبت أنه عاشق للأهلي (فيديو)

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أكد طاهر أبو زيد، وزير الرياضة السابق، أن المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، ضرب نموذجًا محترمًا لرجل عاشق لناديه، يحقق إنجازات في صمت بعيدًا عن الأضواء، برفقة مجلسه الذي يعمل بكل ثبات وثقة، رغم كل ما تعرضوا له منذ بداية مشوارهم.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية، بقناة «الأهلي»، أن مجلس «طاهر» قدم موسمًا مميزًا مع القلعة الحمراء، من حيث تحقيق البطولات، بالاضافة إلى الإنجازات الإنشائية داخل النادي.

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