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حسام حسن بعد الخسارة من الأهلي: مين المفروض يطلب كشف منشطات؟

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حسام حسن بعد الخسارة من الأهلي: مين المفروض يطلب كشف منشطات؟ حسام حسن بعد الخسارة من الأهلي: مين المفروض يطلب كشف منشطات؟

التحرير

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أكد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، أن فريقه كان الأقرب للفوز في مواجهة الأهلي، بنهائي بطولة كأس ، حيث كان متقدمًا قبل نهاية الوقت الإضافي بدقائق قليلة.

وأضاف «العميد»، خلال تصريحاته لقناة « sports»: «كنا بنلاعب منتخب مصر، وكل لاعب في الأهلي لعب أكتر من نهائي في بطولات كتير، بعكس لاعبي المصري الذين يلعبون مباراة نهائية لأول مرة».

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وعلق حسام حسن، على طلب النادي الأهلي لحكام أجانب، واجراء كشف منشطات، قائلًا: «مين اللي يطلب كشف المنشطات، ياريت يبقى فيه عدالة ويتعمل على كل الأندية».

واقتنص الأهلي، لقب بطولة كأس مصر، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».  

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التحرير

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