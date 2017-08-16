حسام حسن بعد الخسارة من الأهلي: مين المفروض يطلب كشف منشطات؟

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أكد حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، أن فريقه كان الأقرب للفوز في مواجهة الأهلي، بنهائي بطولة كأس مصر، حيث كان متقدمًا قبل نهاية الوقت الإضافي بدقائق قليلة.

وأضاف «العميد»، خلال تصريحاته لقناة «dmc sports»: «كنا بنلاعب منتخب مصر، وكل لاعب في الأهلي لعب أكتر من نهائي في بطولات كتير، بعكس لاعبي المصري الذين يلعبون مباراة نهائية لأول مرة».

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وعلق حسام حسن، على طلب النادي الأهلي لحكام أجانب، واجراء كشف منشطات، قائلًا: «مين اللي يطلب كشف المنشطات، ياريت يبقى فيه عدالة ويتعمل على كل الأندية».

واقتنص الأهلي، لقب بطولة كأس مصر، بعد غياب 10 سنوات، بفوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».