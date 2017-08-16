مستشفى خاص ببني سويف يخفي جثة رضيع داخل درج مستلزمات طبية

بني سويف ـ مصراوي:

أصدرت إدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، مساء الثلاثاء، قرارًا بغلق حضّانة مستشفى خاص في مدينة بني سويف، وفقًا لنتائج حملة نفذتها هيئة الرقابة الإدارية، عثر خلالها على طفل رضيع متوفي ومحتجز داخل "درج" للمستلزمات الطبية بحضانة المستشفى، تبين أن أسرته فشلت في تسديد مصاريف علاجه، فاحتجز جثمانه من قبل إدارة المستشفى.

كما أمر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، بإيداع الطفل المتوفي مشرحة مستشفى بني سويف العام، ووجه بتحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

وكانت حملة الرقابة الإدارية رصدت عددًا من المخالفات خلال مرورها على المستشفيات الخاصة بالمحافظة، حيث تبين عدم التزام بعض الإدارات باشتراطات مكافحة العدوى، فضلاً عن وجود أطفال رضع داخل أقسام الحضانات دون بيانات أو تاريخ يدل على موعد الولادة.

وأوصت إدارة العلاج الحر بإغلاق قسم العمليات داخل مستشفى خاص آخر، لوجود مخالفات طبية ولعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى داخله، ووجود عمليات ترميم وهدد وبناء جوار غرفة العمليات.