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الفيفا يهنئ الأهلي: «الشياطين الحمر مارسوا هوايتهم»

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الفيفا يهنئ الأهلي: «الشياطين الحمر مارسوا هوايتهم» الفيفا يهنئ الأهلي: «الشياطين الحمر مارسوا هوايتهم»

التحرير

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هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، النادي الأهلي، بفوزه ببطولة كأس ، مساء الثلاثاء، على حساب المصري البورسعيدي.

ونشر حساب «الفيفا» على «تويتر»، صورة تتويج الفريق الأحمر بالكأس، معلقًا عليها: «الأهلي بطل كأس مصر، مارس هوايته وقلب تأخره لفوز (2-1) في آخر 5 دقائق على المصري، ليتوج بطلًا للمرة 36 ويحقق الثنائية، مبروك للشياطين الحمر».

واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، لأول مرة منذ 10 أعوام، بعد فوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «برج العرب». 

 

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