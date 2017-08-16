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عمرو أديب عن فوز الأهلي بكأس مصر: "حظ غريب"

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عمرو أديب عن فوز الأهلي بكأس مصر: "حظ غريب" عمرو أديب عن فوز الأهلي بكأس مصر: "حظ غريب"

مصراوي Masrawy

عمرو أديب عن فوز الأهلي بكأس : "حظ غريب"

02:07 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

القاهرة - مصراوي:
علق الإعلامي عمرو أديب على فوز النادي الأهلي بنهائي كأس مصر، بتغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، جاء بها: "هو فيه حاجه كده هو فيه حاجه كده هو فيه حاجه كده هكذا تمتمت بعد مباراه الأهلي والمصري نادي حظ غريييييب".

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب كأس مصر من أمام المصري في الشوط الثاني الإضافي من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 2 لـ 1.

ويُذكر أن آخر نسخة لكأس مصر فاز بها الأهلي كانت موسم 2007 على حساب .​

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مصراوي Masrawy

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