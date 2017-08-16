"الهزار القاتل".. طفل يذبح صديقه في الصف

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الصف، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على طفل، متهم بذبح صديقه بعد وصلة مزاح بينهما.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة قسم شرطة الصف.

وكشفت تحريات المقدم محمد عبد الشكور، مفتش مباحث شرق الجيزة، أن مشادة كلامية وقعت بين طفلين لا يتعدى عمريهما الـ15 عامًا، تطورت إلى مشاجرة، استل على إثرها أحدهما سكينًا، وسدد طعنة لصديقه بالرقبة أودت بحياته في الحال.

تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.