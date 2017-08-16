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نزوح مدنيو "تلعفر" تزامنًا مع استعداد القوات العراقية لتحريره

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مصراوي Masrawy

نزوح مدنيو "تلعفر" تزامنًا مع استعداد القوات العراقية لتحريره

01:21 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

أطفال نازحون من تلعفر في مخيم قرب أربيل- أرشيفية

القاهرة - مصراوي:
أكد رئيس مجلس قضاء تلعفر، محمد عبد القادر، تراجع عدد المدنيين داخل القضاء مع نزوح المئات من العائلات خلال الأيام القليلة الماضية، خلال الاستعدادات التي تجريها القوات العراقية لتحرير القضاء.

وأشار رئيس المجلس، في تصريحات أوردها "راديو سوا"، إلى أن القوات العراقية دأبت منذ ما يزيد على شهر على تحذير السكان. وأضاف أن قيادات من "داعش" تحاول الهرب مع مواصلة استعداد القوات العراقية لتحرير القضاء.

ونقل "راديو سوا" عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، تأكيده على استمرار الضربات الجوية "الاستنزافية" التي تستهدف مقرات قيادة "داعش" وتجمعات مسلحية ومعداته في تلعفر.

وأوضح رسول، في حديث لـ"راديو سوا"، أن القطعات العسكرية تجري تحضيراتها في انتظار الضوء الأخضر وتحديد رئيس الوزراء حيدر العبادي ساعة الانطلاق.

ويقدر عدد عناصر "داعش" في قضاء تلعفر بنحو ألف، يتخذون من نحو 200 ألف مدني لا يزالون في المنطقة، دروعًا بشرية.

ولم يتبق لـ "داعش" في العراق سوى تلعفر التابعة لمحافظة نينوى، والحويجة في كركوك، ومنطقة القائم الحدودية مع سورية في الأنبار.

اقرأ أيضًا- العراق: معركة تلعفر تنتظر ساعة الصفر

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مصراوي Masrawy

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