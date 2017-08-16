صورة وخبر: سوريا.. طفل جائع ونظرة خوف

أطفال سوريا (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

تتواصل موجات النازحين من محافظة دير الزور، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي نقل عن ناشطين قولهم إن الأهالي ينزحون من مناطق سيطرة تنظيم "داعش" إلى خارجها نتيجة التصعيد المستمر من قبل الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي والطائرات الروسية، منذ الـ22 من مايو الماضي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان نزوح مئات العوائل خلال الأيام القليلة الفائتة، إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما سلك بعضهم الطرق من مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة المتصل مع ريف دير الزور الغربي.

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة تجمع طفلين بمخيم نازحي ببلدة العريشة في محافظة الحسكة فارين من مسلحي تنظيم "داعش" الذي يسيطر على "دير الزور".

وتظهر الصورة طفلين أحدهما يمسك بيديه لقمة عيش يبدوا في أشد الحاجة إليها، وآخرى تنظر وفي عينيها مزيج من الخوف والترقب.