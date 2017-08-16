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متعب مودعًا حسام غالي: «مكانش ينفع تمشي وإيدك فاضية»

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متعب مودعًا حسام غالي: «مكانش ينفع تمشي وإيدك فاضية» متعب مودعًا حسام غالي: «مكانش ينفع تمشي وإيدك فاضية»

التحرير

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وجه عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي، رسالة خاصة لحسام غالي، قائد الفريق الأحمر، المنتقل حديثًا للنصر السعودي بعد التتويج ببطولة كأس .

ونشر «متعب»، صورته رفقة الكابيتانو وحسام عاشور، لحظة التتويج بالبطولة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقًا عليها، «مكانش ينفع تمشي وايدك فاصية.. ٧٢، الكاس ده ليكم».

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واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، لأول مرة منذ 10 أعوام، بعد فوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب «برج العرب». 

مكنش ينفع تمشي وايدك فاصية.. ٧٢، الكاس ده ليكم ❤️ pic.twitter.com/qRudJStvv2

 

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التحرير

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