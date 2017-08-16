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«هدف الوداع وعقدة البدري».. أبرز ملامح مباراة الأهلي والمصري في نهائي الكأس

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«هدف الوداع وعقدة البدري».. أبرز ملامح مباراة الأهلي والمصري في نهائي الكأس «هدف الوداع وعقدة البدري».. أبرز ملامح مباراة الأهلي والمصري في نهائي الكأس

التحرير

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توج فريق النادي الأهلي بلقب كأس لموسم 2016-2017 بعد تغلبه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب برج العرب.

نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت من المباراة النهائية..

الكأس الــ 36 

تتويج الاهلى بالكاس

حقق الأهلي اللقب الــ 36 لكأس مصر خلال تاريخه بعد تفوقه علي فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

تحقيق الثنائية

حقق الأهلي الثنائية للمرة الـ 14 في تاريخه بعدما توج ببطولتي الدوري والكأس هذا الموسم.

واستطاع حسام البدري تحقيق الثنائية لأول مرة في تاريخه كامدربًا.

البدري لا يخسر من العميد

لم يخسر حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي من نظيره حسام حسن سواء من المصري أو .

واستطاع البدري الفوز علي حسام حسن عندما كان مديراً فنياً لنادي الزمالك عام 2009 - 2010 في دور الـ 16 لكأس مصر.

شاهد أيضا

هدف بعد غياب وهدف الوداع

عمرو جمال

سجل أحمد فتحي الهدف الــ 22 له مع الأهلي بعد أخر هدف سجله منذ 257 يوما في شباك الشرقية بالدوري هذا الموسم.

سجل عمرو جمال مهاجم الأهلي هدف التعادل لفريقه في شباك المصري وهو الذي قد يكون هدف الوداع له مع الأهلي بعد أقترابه من الانتقال لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي.

 

البطولة السابعة للبدري

البدرى

يعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر هذا الموسم هو اللقب السابع لحسام البدري مع النادي الأهلي.

النهائي الأول لحسام حسن

خسر حسام حسن المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي نهائي كأس مصر وهو النهائي الأول له منذ أن عمل مديرًا فنيًا.

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التحرير

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