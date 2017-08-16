الأهلي في عهد مجلس طاهر.. 3 ألقاب لأول مرة وعودة لقب غائب ورقم قياسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر للمرة الـ36 في تاريخه، بعد غياب دام لمدة 10 أعوام، بعد فوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».

ومنذ تولى محمود طاهر رئاسة القلعة الحمراء في مارس 2014 واجهته العديد من المشكلات والصعوبات، وبالرغم من ذلك فإن النادي استطاع في تلك السنوات الاستمرار في حصد البطولات، وكان أخرها قبل بطولة الكأس مسابقة الدوري التي حسمها الأهلي بعد تعادله مع مصر المقاصة، وقبل نهاية الدوري بأربع جولات ليتوج النادي الأهلي ببطولة الدوري للمرة الـ39 في تاريخه، والثالثة في عهد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي كما حقق الفريق رقم قياسي بحصوله على لقب الدوري دون التعرض لأي هزيمة هذا الموسم.

في العام الذي تولى فيه طاهر رئاسة الأهلي، استطاع الفوز ببطولة الدوري، وبطولة كأس السوبر من غريمه التقليدي الزمالك، كما حصد الأهلي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأهلي والأندية المصرية عمومًا.

وفي عامه الثاني موسم 2014/2015 فاز ، بكأس السوبر، والتي حصدها على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي أقيمت على أرض الإمارات.

شاهد أيضا

وفي العام الثالث حصد الأهلي بطولة الدوري المصري موسم 2015/2016، وخسر نهائي كأس مصر أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية، كما خسر بطولة السوبر المصري لحساب الغريم التقليدي الزمالك.

وفي الموسم الحالي، استطاع الأهلي حتى الآن حصد الثنائية للمرة الـ 14 في تاريخه بتحقيقه لقبي الدوري، والكأس ولا يزال أمامه بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة السوبر المصري التي سيشارك بها بصفته بطل الدوري.

وعلى صعيد ألعاب الصالات، فقد شهدت نجاحًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، بعدما تمكنت فرق كرة اليد، والسلة، والطائرة من الفوز بالعديد من البطولات الإفريقية والمحلية هذا الموسم في إنجاز يحدث لأول مرة أن يحقق ناد ثلاثية إفريقية ويحصد بطولات القارة لليد والسلة والطائرة.

واستطاع مجلس محمود طاهر أن يُدخل إلى دولاب الأهلي ثلاث بطولات جديدة ويعيد بطولة كأس مصر بعد غيابها 10 أعوام.

كانت أولى البطولات التي نجح مجلس محمود طاهر في ضمها لدولاب بطولات قلعة الجزيرة للمرة الأولى، هي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي فك الأحمر نحسها عام 2015 ليتوج بها لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي والأندية المصرية.

كما توج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، لأول مرة في تاريخه عقب تفوقه على الزمالك، ليتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية.

وبطولة إفريقيا لكرة السلة، التي حققها الأهلي لأول مرة في تاريخه عقب فوز الأحمر على نظيره ليبولو الأنجولي، على صالة الأمير عبد الله الفيصل في شهر ديسمبر الماضي.