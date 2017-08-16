حسام غالي يبكي على الهواء.. ويوجه رسالة لعماد متعب

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كتب: أحمد شحاتة و أحمد سعيد

دخل حسام غالي كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر، فى نوبة بكاء على الهواء مباشرة أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج " مع شوبير " والذى يذاع على فضائية " صدى البلد، قائلا " كنت اتمني ختام مسيرتي الكروية في الأهلي لولا حدوث بعض المتغيرات".

وتابع غالي، حققت بطولات كثيرة مع الأهلي منذ عودتي من لييرس، وأتمنى العودة للأهلي مجددا، مشيرا إلى أنه تحمل الكثير من الضغوط من أجل الأهلي وجماهيره، وأنه لم يقصر يوما فى حق الأهلي أو جماهيره.

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ووجه غالي رسالة لزميله وصديقه عماد متعب مهاجم النادى الأهلى، قائلا: "أتمنى التوفيق لمتعب فى الفترة المقبلة وأتمنى مساندة الجماهير له مؤكدا أن المسئولية ستكون كبيرة على اللاعبين الكبار أمثال متعب وفتحى".

وكشف غالي عن موعد سفره إلى السعودية مؤكدًا أنه سيسافر غدًا للانضام إلى تدريبات النمصر السعودي.

وتحدث غالي عن عمرو جمال، مؤكدًا أنه ترك ذكرى رائعة قبل السفر لجنوب أفريقيا بعد الهدف الغالي الذى سجله اليوم فى نهائي كأس مصر، و هو خير وداع للنادى الأهلى قبل تجربته الجديدة.