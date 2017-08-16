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طاهر: لا يمكن أن نقف في طريق «غالي» (فيديو)

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طاهر: لا يمكن أن نقف في طريق «غالي» (فيديو) طاهر: لا يمكن أن نقف في طريق «غالي» (فيديو)

التحرير

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أن مجلس الإدارة لا يتدخل فى قرارات الجهاز الفنى، بقياة حسام البدري، مشيرًا إلى أن الأخير هو من يقرر من يرحل ومن يستمر مع الفريق.

وعن رحيل قائد الفريق حسام غالي، إلى النصر السعودي، قال «طاهر» في تصريحات تليفزيونية، أن مجلس إدارة النادي حريص على ألا يقف في طريق اللاعب، معلقًا «لا يمكن أن نقف في طريق حسام غالي»

وحرص رئيس القلعة الحمراء، على الإشادة بالتوأم حسام وإبراهيم حسن، في قيادة النادي المصري لتحقيق نتائج جيدة، وتقديم أداءً قويًا في نهائي كأس ، مضيفًا أنهم من أبناء النادى الأهلي، وهذه الروح دائمًا المتوقعة من أبناء الأهلي.

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