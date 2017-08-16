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لماذا تغير شرط "مقياس الطول" في مسابقة ملكة جمال مصر؟

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مصراوي Masrawy

لماذا تغير شرط "مقياس الطول" في مسابقة ملكة جمال ؟

12:35 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

لماذا تغير شرط "مقياس الطول" في مسابقة ملكة جمال م

كتبت- هاجر حاتم:

أعلنت أمس الصفحة الرسمية لمسابقة ملكة جمال مصر، عن فتح باب الترشح للفتيات لدخول المسابقة، لمن يتوفر فيها شروط وضعتها اللجنة المنظمة.

كان هناك تغير طفيف في شرط خاص بما يتعلق بمقياس الطول الذي انخفض تدريجيًا مقارنًة بالسنوات الماضية الذي كان يتراوح بين 170-172سنتيمتر، وصولًا إلى 168 سنتيمتر هذا العام.

وذكرت "آمال رزق" رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة لـ "مصراوي" أن هذا المقياس انخفض ليكون متناسبًا مع مقياس الطول الذي تضعه مسابقة ملكة جمال العالم، وهو 165 سنتيمتر.

وأضافت "آمال" أن هذا المقياس تم وضعه لأن العديد من الفتيات ممن يتقدمن للترشح يكونن بهذا الطول تقريبًا، أو أقل.

وأوضحت أنه في بعض الأحيان يتم قبول فتيات أقل من هذا الطول على سبيل المثال 165 سنتيمتر، في حالة توفر فيها باقي الشروط.

يذكر أن آخر موعد للتقديم هو يوم 25 أغسطس، و أشارت "آمال" إلى أنه من المحتمل أن يتم مد الموعد إلى نهاية الشهر الجاري.

 

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