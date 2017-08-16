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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:28 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تهديد طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي وفيضانات بجنوبي الصين، إضافة إلى اعتقال أمريكي حاول تفجير بنك في أوكلاهوما.

1- إيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي

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الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران (أ ف ب)

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده قد تنسحب من الاتفاق النووي "خلال ساعات" في حال واصلت الولايات المتحدة سياسة "العقوبات والضغوط".

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2- اعتقال أمريكي حاول تفجير بنك في أوكلاهوما

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عناصر من الشرطة المحلية بولاية أوكلاهوما الأمريكية (أ ف ب)

قال ممثلو ادعاء أمريكيون إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل رجلا من أوكلاهوما غاضبًا من ، بتهمة محاولة تفجير بنك في المدينة بحافلة اعتقد أنها مملوءة بالمتفجرات.

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3- زعيم يجمد خطة إطلاق صواريخ باتجاه مياه جوام الأمريكية

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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون (أ ف ب)

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أنه جمّد تنفيذ خطة إطلاق الصواريخ باتجاه المياه القريبة من جوام، إلا أنه حذر من أنه سيقدم على هذه الخطوة الاستفزازية ردًا على أي "عمل متهور" جديد لواشنطن.

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4- مصرع 6 أشخاص بسبب الأمطار جنوبي الصين

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أمطار غزيرة بمنطقة قوانغشي جنوبي الصين (أ ف ب)

لقي 6 أشخاص مصرعهم وفقد آخر نتيجة الكوارث الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.

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5- الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا يعاقب نواب البرلمان الذين صوتوا ضد زوما

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عنوان الصورة:البرلمان الجنوب افريقي في جلسة حول الرئيس جاكوب زوما (أ ف ب)

يعتزم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا معاقبة ثلاثة على الأقل من المشرعين الـ26 الذين صوتوا ضد الرئيس جاكوب زوما فى تصويت بالثقة، فى البرلمان، حسبما ذكرت "إي إن سي إيه" التليفزيونية ووسائل إعلام أخرى.

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مصراوي Masrawy

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