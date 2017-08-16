نواب: الانتخابات البرلمانية والمحلية أخرت عودة السفير الإيطالي

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«عودة للعلاقات الطبيعية»، هكذا وصف عدد من أعضاء مجلس النواب، قرار إيطاليا عودة سفيرها بالقاهرة مرة أخرى بعد غياب لمدة 14 شهرًا على خلفية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

كان سامح شكري، وزير الخارجية، قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيطالي «أنجيلينو ألفانو» أبلغه خلاله أن إيطاليا قررت تعيين سفير جديد بالقاهرة، هو «جيامباولو كانتيني».

وقال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية لـ«التحرير»، إن «الموضوع أخذ أكبر من حجمه»، موضحًا أنه فيما يخص قرار العودة كان مرتبطًا بظروف سياسية في إيطاليا، تخص الانتخابات البرلمانية والمحلية، وكان ملف ريجيني يستخدم للضغط على الحزب الحاكم والحكومة، كورقة انتخابية.

وأشار رضوان إلى عدم انقطاع الحوار بين البرلمان والحكومة والبرلمان في إيطاليا، موضحًا أن قنوات الاتصال ظلت بين البلدين فيما يخص الملف الليبي، مضيفًا أنه في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الأخير في بنجلاديش التقت جمعية الصداقة البرلمانية الإيطالية، وتم الاتفاق بين نواب البرلمانين على الروابط والمشتركات بين مصر وإيطاليا.

وأوضح رضوان، أن كل ملف في العلاقات بين البلدين تديره الجهات المختصة، لافتًا إلى أن ملف ريجيني المعني به مكتب التحقيق الفيدرالي الإيطالي ومكتب النائب العام في مصر، مشيرًا إلى أن قضايا الرأي العام يحركها الإعلام دائمًا.

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وقال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن قرار عودة السفير الإيطالي، بمثابة «انتصار كبير للدبلوماسية المصرية، ويحمل في طياته انعكاسات إيجابية عن العلاقات المصرية الإيطالية، ووضوح صورة الدولة المصرية أمام العالم».

وأضاف، أن «الدولة المصرية نجحت في الحرب التي خاضتها ضد العديد من المؤامرات على جميع الأصعدة، ونجحت فس توضيح ملابسات الحادث إلى الرأي العام العالمي»، موضحًا أن الأمر تم بقدرات سياسية ودبلوماسية كبيرة، متوقعًا أن تشهد العلاقات المصرية الإيطالية نقلة كبيرة على المستويين السياسي والاقتصادي.

وقال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إن عودة السفير الإيطالي تنم عن وجود تفاهمات بين الجانبين، وتؤكد عمق العلاقات بين القاهرة وروما، وتعد تصديقًا رسميًا من الجانب الإيطالي على التحقيقات المصرية في حادث مقتل ريجيني.

وأشار إلى أن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيكون لها تأثير واضح على الملف الليبي، خاصة أن إيطاليا تقدمت على الدوام بمقترحات لتحقيق الاستقرار في ليبيا، موضحًا أن إيطاليا شريك تجاري «نرتبط معهم بعلاقات واتفاقيات اقتصادية تقارب النصف قرن، وقد حققت معدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة كبيرة بلغت ٣٠٪‏، إضافة إلى التقارب الفكري والثقافي الكبير بين الشعبين».