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قضية شرف تفك لغز "جثة الطالبية".. نجل خاله هشم رأسه بساطور وألقى جثته في الزراعات

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مصراوي Masrawy

قضية شرف تفك لغز "جثة الطالبية".. نجل خاله هشم رأسه بساطور وألقى جثته في الزراعات

12:08 ص الأربعاء 16 أغسطس 2017

كتب - محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات العثور على جثة شخص مقتولا بمنطقة الطالبية، وتبين أن مقاول وزوجته وراء ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.

وكشفت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجاني مقاول يبلغ من العمر 36 عاما، تربطه صلة قرابة بالمجني عليه عامل "28 عاما".

وأشارت تحريات المقدم علي عبد الكريم، وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، إلى أن الجاني تزوج من شقيقة الضحية، لكن الأخير كان يختلق بينهما المشكلات بشكل مستمر، ووصل الأمر إلى انفاصله عنها، كما أن المجني عليه سرق دراجة نارية ملك المتهم بقيمة 5 آلاف جنيه، علاوة على التشهير بسمعة زوجته الثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حفيظته، واتفق مع زوجته على قتله بدافع الانتقام، والثأر لشرفه.

وتمكنت مأمورية بقيادة الرائد سامح بدوي، رئيس مباحث الطالبية، من ضبط الزوجين أثناء اختبائهما بأحد المنازل بمحافظة الشرقية، وأقرا بارتكاب الواقعة، وأرجع الزوج إقدامه على الجريمة انتقاما للشرف.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة بأرض زراعية بمنطقة الطالبية.، وتبين أن الزوج هشم رأس الضحية وسدد له عدة طعنات بمساعدة زوجته، وقاما بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها.

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