العرب اليوم: اقالة رئيس الحكومة الجزائرية ومعارك ضد داعش بالأنبار

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الثلاثاء، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل عشرات المسلحين من صفوف داعش بالأنبار ووصول المبعوث الأممي بشأن ليبيا إلى تونس، علاوة على إقالة رئيس الحكومة الجزائرية.

1- الجيش العراقي يقتل 20 "داعشيًا" غرب الأنبار

جندي عراقي في عملية تمشيط لأحد أحياء الأنبار - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مصدر عسكري عراقي عن مقتل 20 عنصرًا من تنظيم "داعش" خلال قصف نفذته المدفعية العراقية على تعزيزات التنظيم في صحراء قضاء عانه 300 كيلومترا غرب بغداد.

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2- الجيش اللبناني يتقدم في جرود عرسال

معارك جرود عرسال بين مسلحي داعش وعناصر حزب الله

شهدت مناطق مراح الشيخ والعجرم ووادي حميّد في جرود عرسال تقدم عناصر الجيش اللبناني لإحكام الطوق على تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في جرود رأس بعلبك والقاع وعثر خلال عملية التفتيش على كمية من الأحزمة الناسفة والقذائف وغيرها من العبوات المفخخة.

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3-السعودية تعلن إطلاق مجلس التنسيق السعودي-العراقي

العاهل السعودي بجوار رئيس الوزراء العراقي في الرياض - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مجلس الوزراء السعودي إنشاء مجلس التنسيق السعودي-العراقي في خطوة تؤشر إلى عودة الدفء للعلاقات بين البلدين الجارين.

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4- اقالة رئيس الوزراء الجزائري

رئيس الحكومة المقال عبد المجيد تبون (أ ف ب)

اقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة رئيس الحكومة عبد المجيد تبون بعد ثلاثة أشهر على تعيينه وسط خلافات شديدة بين مراكز القوى المقربة من الرئاسة.

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5- مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا في تونس

مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا غسان سلامة (أ ف ب)

غادر مطار القاهرة الدولي الدكتور غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، متجها إلى تونس بعد زيارة لمصر استغرقت يومين بحث خلالها آخر التطورات الليبية.

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