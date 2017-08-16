10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أشاد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، بقرار حكومة بلاده الخاص بتعديل سياساتها تجاه تركيا، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء حوار محتمل مع كوريا الشمالية، بينما ندد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" ضد الاقليات الدينية>

1- وزير الخارجية الألماني: عقوبات برلين ضد أنقرة تؤتي ثمارها

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في إربيل بالعراق في 20 أبريل 2017 (أ ف ب)

أشاد وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، بقرار حكومة بلاده الخاص بتعديل سياساتها تجاه تركيا، مؤكدًا أن نهج ألمانيا الصارم وضغطها الاقتصادي على أنقرة يؤتيان ثمارهما.

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2- تيلرسون: واشنطن مستعدة لحوار محتمل مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن بلاده لا تزال مستعدة لإجراء حوار محتمل مع كوريا الشمالية التي تراجعت عن تنفيذ خطتها بإطلاق صواريخ قرب جزيرة غوام الأمريكية.

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3- الرئيس الفلسطيني: "فتح" صاحبة المشروع الوطني وستبقى كذلك

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن (أرشيفية)

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، هي صاحبة المشروع الوطني والنضال وستبقى كذلك حتى تحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

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4- العبادي: العراق أسهم في إضعاف "داعش" في سوريا

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عصر، إن العراق أسهم في إضعاف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

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5- تيلرسون: "داعش" مازال يستهدف الأقليات الدينية والعرقية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (يمينًا) ووزير الدفاع جيمس ماتيس (يسارًا) في واشنطن في 21 يونيو 2017 (أ ف ب)

ندد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها تنظيم "داعش" ضد الاقليات الدينية في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، مضيفًا: "نحن نحرز تقدما نحو هزيمة داعش وحرمانه من الخلافة، ومازال أعضاء التنظيم الإرهابي يواصلون استهداف عدة جماعات دينية وعرقية بالاغتصاب والاختطاف والاسترقاق بل وحتى الموت".

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6- ضاحي خلفان عن اعتقال عدد من القيادات في قطر: "سياسة إردوغانية قمعية"

النائب السابق لرئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان - أرشيفية

علّق الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على ما وصفها بحملة "الاعتقالات الموسّعة" التي شنّتها قوات الأمن في قطر لعدد من القيادات، بما في ذلك مجموعة من ضباط أمن الدولة، واصفًا إيّاها بأنها "سياسة إردوغانية قمعية".

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7- نتانياهو: أشعر بالغضب من التعبيرات المعادية للسامية والنازية الجديدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس في 22 مايو 2017 (أ ف ب)

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، النازية الجديدة والعنصرية بعد 3أيام على انطلاق مسيرة لأنصار نظرية تفوق العرق الأبيض التي خرجت في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهت بأعمال عنف دامية، وأضاف: "أشعر بالغضب من التعبيرات المعادية للسامية والنازية الجديدة والعنصرية. على الجميع مناهضة هذه الكراهية".

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8- مايك بنس عن أزمة فنزويلا: أمريكا لن نقف مكتوفة الأيدي

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال زيارته للمنطقة منزوعة السلاح في كوريا الجنوبية في 17 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن بلاده مصممة على استخدام كامل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية في جهودها لإنهاء الازمة السياسية في فنزويلا، مضيفًا: "واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتداعى فنزويلا".

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9- حفتر: أتوقع نجاح المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (وسط) وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر (يمينًا) ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج (يسارًا) في باريس الثلاثاء (أ ف ب)

توقع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية أن ينجح المبعوث الأممي الجديد غسان سلامة في مهمته تجاه ليبيا رغم التحفظات، مشيرًا إلي أن الأمم المتحدة تدخلت في أمور عدة في العالم ولم تحقق نتائج جديدة ومرضية.

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10- سفير العراق بالقاهرة: لن نعترف باستفتاء كردستان

السفير العراقي لدى القاهرة حبيب الصدر (مصراوي)

قال السفير العراقي لدى القاهرة حبيب الصدر، إن بغداد لن تعترف باستفتاء أكراد العراق على استقلال إقليم كردستان، مشيرًا إلى أنه غير دستوري ولن يتم التعامل مع نتائجه".

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