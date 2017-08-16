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مصرع تاجر وطالب في مشاجرة بالأسلحة النارية في القناطر

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مصراوي Masrawy

مصرع تاجر وطالب في مشاجرة بالأسلحة النارية في القناطر

11:32 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

مصرع تاجر وطالب في مشاجرة بالأسلحة النارية في القناطر

القليوبية - أسامه علاء الدين:

لقي تاجر وطالب مصرعهما وأصيب آخر في مشاجرة نشبت، مساء اليوم الثلاثاء، بالأسلحة النارية والبيضاء بين عائلتين بالقناطر الخيرية، بسبب الخلافات الزوجية.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمد توفيق، إخطارًا من الرائد محمد فتحي، رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، بنشوب مشاجرة بالأسلحة بين طرفين بقرية أبو الغيط، ووقوع ضحيتين بينهما طالب تصادف عبوره أثناء المشاجرة، وكذا إصابة آخر.

انتقل اللواء أشرف درويش، مساعد مدير الأمن لفرق شبرا، رفقة قوة من الشرطة إلى موقع المشاجرة، وتبين نشوب المعركة بين "فارس.أ" وثلاثة من أبنائه مع "عصام. م" 28 سنة، بسبب دعوى خلع أقامتها ابنة الأول على الثاني، وحصولها على حكم لصالحها، وتقدم أحد الشباب لخطبتها، فعلم بذلك طليقها وذهب لردها فحدثت مشادات بين الطرفين تطورت لمشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء.

أسفرت المشاجرة عن مصرع "عبدالبارى. م" تاجر، و"محيي. ع" 17 سنة - طالب، تصادف مروره أثناء المشاجرة، استقرت طلقة نارية بجسده، كما أصيب "هيثم. أ" بإصابات متفرقة.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل للنيابة للتحقيق.​

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