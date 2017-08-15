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معتز عبد الفتاح عن فوز الأهلي بكأس مصر: «روح الفانلة الحمرا»

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معتز عبد الفتاح عن فوز الأهلي بكأس مصر: «روح الفانلة الحمرا» معتز عبد الفتاح عن فوز الأهلي بكأس مصر: «روح الفانلة الحمرا»

التحرير

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هنأ الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، النادي الأهلي على فوزه على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في نهائى كأس بملعب برج العرب.

وقال عبد الفتاح خلال برنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الأهلي بيثبت يوم عن يوم إنه روح لحد آخر نفس، وأقصد روح الفانلة الحمرا».

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وتابع عبدالفتاح: «لاعيبة الأهلي في هذه المباراة كانوا بيكافحوا لأخر ثانية»، موجهًا حديثه إلى المدير الفني لمنتخب الفراعنة، قائلًا: «ما تاخد لاعيبة الأهلي كلهم بجانب لاعبين تلاتة من برا، أعتقد إنهم بالروح دية هيقدوا كويس».

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التحرير

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