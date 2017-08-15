لاعبو الأهلي يواسون «التوأم»

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حرص لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، على مواساة التوأم حسام حسن المدير الفني للمصري وشقيقه إبراهيم مدير الكرة عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر، التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم وحقق فيها أبناء القلعة الحمراء فوزًأ مثيرًأ في الدقيقة الأخيرة.

واقتنص الأهلي لقب بطولة كأس مصر، لأول مرة منذ 10 أعوام، بعد فوزه القاتل على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «برج العرب».

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وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح عبد الله بيكا في التقدم للمصري في الدقيقة 103، وقبل نهاية اللقاء بـ 3 دقائق نجح عمرو جمال في ادراك التعادل للأهلي، ثم أطلق أحمد فتحي رصاصة الرحمة على الفريق البورسعيدي في الدقيقة 121 من عمر اللقاء.