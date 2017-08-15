مسؤول في «الصحة»: إصابة 12% من سكان كفر الشيخ بفيروس «سي»

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كفر الشيخ - عمرو الشامي

قال الدكتور ياسر عمارة، نائب مدير مركز الكبد بكفر الشيخ، إن المؤتمر السنوي الثالث عشر للكبد الذي سينعقد غدًا الأربعاء بمركز أبحاث الكبد والقلب من المقرر أن يناقش الجديد في علاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي والفيروسات الكبدية وعمليات منظار الأشعة التليفزيونية، وذلك بحضور أساتذة الكبد من جامعات قصر العيني، وعين شمس والقاهرة وطنطا والأزهر والمنصورة.

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وكشف عمارة خلال تصريحات خاصة لـ "التحرير"، أنه في خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم افتتاح وحدة الأشعة المقطعية بالمركز وهي الأولى من نوعه في الدلتا، لافتا إلى أن أكثر من 12% من سكان كفرالشيخ مرضى بفيروس سي ويتناولون العلاج.