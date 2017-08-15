الزراعة: كوريا ستساهم بـ 10 مليارات دولار لإقامة المدينة الزراعية

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قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزارعة، إن المدينة الزراعية الجديدة، المقرر إنشاؤها شرق منخفض القطارة، ستعمل بالطاقة الشمسية تحت إشراف الجانب الكوري الجنوبي، لافتًا إلى أنهم سيساهمون في تمويل المشروع باستثمارات 10 مليار دولار.

وأضاف عبدالدايم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن»، اليوم الثلاثاء، تقديم عمرو عبدالحميد، أن المدينة الزراعية الجديدة ستوفر العديد من فرص العمل للمصريين.

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وأشار إلى أنه سيتم البدء في المشروع، فور استقبال البنوك المعنية للأموال.