السيسي: سنتعاون مع رواندا في مكافحة الإرهاب وتجفيف موارده

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرواندي على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لتعزيز الاستقرار في دولته.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، منذ قليل، أن البلدين لديهما نفس الاتجاه في دعم الرخاء والاستقرار للوطن وزيادة دعم التعاون المشترك، وزيادة التبادل التجاري في السياحة والطيران، لافتا إلى أن مصر حريصة للتعاون مع رواند في القارة الأفريقية.

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وأوضح أن مصر ورواندا اتفقا على تعزيز التعاون المشترك في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي وتحقيق استقلاليته، لافتا إلى أنه تم تبادل وجهات النظر في مواجهة الفكر المتطرف ومحاصرة الإرهاب وتجفيف موارده.