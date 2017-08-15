إغلاق 7 صيدليات بالدقهلية تمارس النشاط دون مدير مسؤول

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الثلاثاء، إغلاق 7 صيدليات إداريًا لممارستها النشاط دون تعيين مدير مسؤول، بنطاق مراكز منية النصر، وأجا، ودكرنس، والمنزلة، وطلخا.

جاء قرار المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بنتائج المرور والتفتيش على الصيدليات بمعرفة إدارة التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة بالدقهلية، والذي أوضح عدم التزام الصيدليات بقوانين مزاولة مهنة الصيدلية رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، والكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2009، ولعدم التزامها بتعيين مدير مسؤول أو عدم وجود المدير المسؤول بالصيدليات المذكورة أثناء فتحها وممارستها النشاط.

تقرر الغلق الإداري تأديبيًا ولمدة شهر لحين إزالة أسباب الغلق، ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات بنطاق جميع مراكز المحافظة تنفيذًا للقانون وردع المخالفين.​