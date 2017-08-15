النيابة تصرف العُمدة "ناهد لاشين" بعد سماع أقوالها في تغيبها 5 أشهر عن منزلها

الشرقية - فاطمة الديب:

قررت نيابة كفر صقر العامة، تحت إشراف المتشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، صرف ناهد عبدالحميد لاشين، الشهيرة بـ"العمدة ناهد"؛ بعد سؤالها في المحضر المحرر من زوجها محمد علي بتغيبها عن المنزل منذ نحو 5 أشهر.

وقالت ناهد في التحقيقات أمام النيابة العامة، إنها كانت متواجدة بمدينة السويس خلال فترة غيابها، مشيرةً إلى أنها عندما عادت اليوم كانت ستتوجه إلى مركز الشرطة من تلقاء نفسها للتأكيد على أنها ليست مُختطفة.

وتوصلت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، عصر اليوم الثلاثاء، إلى مكان "ناهد لاشين" بعد نحو 5 أشهر من تغيبها؛ حيث وردت معلومات سرية لمباحث كفر صقر عن مكان تواجدها بمنزل أحد المواطنين بناحية "سوارس" التابعة لدائرة مركز أبو كبير، حيث تم اصطحابها إلى مركز الشرطة، لسؤالها في المحضر المُحرر من زوجها بتغيبها.

كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر تحفظت على 3 من أفراد أسرة المدعو "محمد.إ" عضو بحزب الوفد، مُقيم بقرية "تل راك" بدائرة مركز أولاد صقر؛ بناءً على بلاغ من "محمد علي" زوج "العمدة ناهد".

وأشار المصدر إلى أن اختفاء "العمدة ناهد" ناتج عن خلافات أسرية بينها وبين زوجها، نافيًا وجود أي شبهة جنائية في اختفائها.

وكان مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، الثلاثاء 25 أبريل الماضي، ببلاغ من "محمد علي" زوج "ناهد عبدالحميد مصطفى إسماعيل لاشين" وشهرتها "ناهد لاشين" 39 عامًا، من قرية "حانوت" التابعة لدائرة مركز كفر صقر، بتغيبها عن المنزل منذ 39 يومًا، وهو ما حُرر به المحضر رقم 2541 إداري كفر صقر لسنة 2017.

وتعتبر "ناهد لاشين" أول سيدة تترشح لمقعد العمودية بمحافظة الشرقية، حيث تقدمت بأوراق ترشحها منذ 3 سنوات.​