الهلال يكتسح التعاون برباعية في الدوري السعودي

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فاز فريق الهلال السعودي علي نظيره التعاون 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين.

سجل عمر خربين الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 14 من الشوط الأول، وأضاف محمد البريك الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وأضاف الحاجي كامارا هدف التعاون الأول في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل مصطفى فتحي لفريقه في الدقيقة 35، وفي الدقيقة 38 سجل كارلوس إدواردو الهدف الثالث للهلال.

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وأضاف عبدالله حايف الشمري الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة 46، قبل أن يدرك كارلوس إدواردو الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الهلال السعودي لــ 6 نقاط بينما يتجمد رصيد التعاون عند 3 نقاط.