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بلجيكيون يصنعون "عجة عملاقة" رغم فضيحة البيض الملوث في أوروبا

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مصراوي Masrawy

بلجيكيون يصنعون "عجة عملاقة" رغم فضيحة البيض الملوث في أوروبا

10:51 م الثلاثاء 15 أغسطس 2017

بروكسل - (د ب أ): 

أقدم سكان مدينة مالميدي البلجيكية على عمل "عجة عملاقة" من البيض، اليوم الثلاثاء، رغم فضيحة البيض الملوث بمبيد حشري في أوروبا.

واستخدم السكان المحليون 6500 بيضة في صنع العجة التي يبلغ قطرها 4 أمتار، وجرى إعدادها في مقلاة عملاقة في ميدان عام في إطار تقليد يعود إلى سنوات في المدينة الواقعة شرقي بلجيكا على 24 كيلومترا غرب الحدود الألمانية.

وأظهر مقطع على صفحة " محبي الأومليت العملاقة في أرجاء العالم" على فيسبوك عددا من السكان المحليين وهم يرتدون قبعات طويلة وملابس تعود إلى القرون الوسطى ويستخدمون ملاعق خشبية طويلة لتقليب خليط البيض في وعاء ضخم.

وأضاف الموقع أنه جرى التحقق من أن آلاف البيض المستخدم في صنع العجة خالية من المبيد الحشري فيبرونيل.

وجرى توزيع العجة العملاقة على المارة والضيوف الذين حضروا الفعالية مجانا.

وذكرت وكالة الانباء البلجيكية أن حوالى ألف شخص حضروا حفل صنع طبق العجة الكبير.

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